Досрочный дембель в не предусмотрен, переброска российских юношей под Курск продолжается.

Более ста солдат-срочников, которые недавно вернулись в РФ в рамках обмена военнопленными, могут снова отправить на войну против Украины. Об єтом пишет российский оппозиционный проект "Можем объяснить".

Журналисты связались с некоторыми семьями срочников, которые были освобождены украинской стороной в рамках обмена военнопленных. Родственники одного парня рассказали, что юношей возвращают в воинские части по месту службы, откуда обещают отпустить. В то же время, по данным юристов, такая процедура в российском законодательстве не предусмотрена.

"По идее, должны дослуживать. В российском законодательстве не описано, что делать в таких случаях. Правда, в ст. 117 Женевской конвенции об обращении с военнопленными говорится, что ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе. Отсюда можно сделать вывод, что Россия, как страна-участница Конвенции, должна уволить в запас срочников", — говорит Алексей Табалов, основатель "Школы призывника". Однако юрист сомневается, что это произойдет.

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Как предполагает глава проекта "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко, срочники могут быть уволены по состоянию здоровья.

"Надо проходить ВВК, получать заключения и на этом основании увольняться… Если будет дан сигнал, оформят как получение травмы, заболевания. Если не будет дана команда, их оставят в частях, и они будут дослуживать", - предполагает правозащитник.

Кривенко напомнил, что в СССР была целая система проверочных фильтрационных лагерей для освобожденных из плена. Сейчас ее нет, однако с освобожденными юношами "наверняка работают ФСБшники" - бывших военнопленных проверяют, проводят соответствующие опросы.

Например, попавший в плен Антон Спиридонов из Курганской области был одним из 115 пленных, вернувшихся в РФ после обмена. Его сестра Екатерина рассказала, что его отправят в военную часть, откуда семья надеется его забрать.

"Он еще не приехал, они пока в Москве. Потом его повезут в Елань, в часть, где он служил, и оттуда мы сможем его забрать. Сказали, что срок службы для них закончился на этом", — сказала Екатерина.

В то же время, как отмечает "Можем объяснить", Минобороны РФ, несмотря на историю с пленом российских срочников, не отказалось от идеи воевать именно такими силами – задействовать в войне против Украины служащих срочной службы. По данным местных пабликов, теперь под Курск отправляют срочников из Иванова и Костромы.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Напомним, 24 августа 2024 года, в День Независимости, Украина вернула из российского плена 115 защитников. Среди освобожденных военных – представители Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Все спасенные из плена – это военнослужащие-срочники Украины. Среди них, в частности, те, которые попали в плен еще в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, девять незаконно осужденных в России украинских защитников, военные моряки и пограничники, а также 82 защитника Мариуполя.

Со своей стороны, Украина отправила в РФ российских срочников, попавших в плен в Курской области РФ.

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