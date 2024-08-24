Отмечается, что в России заметно снижается поддержка войны, а также растет страх перед массовой мобилизацией.

Тяжелое положение российских срочников, попавших в плен ВСУ в Курской области, в итоге может перерасти в политическую "головную боль" для Путина, поскольку матери призывников "бросаются в бой", требуя от диктатора действий, пишет The Times.

"Их усилия напоминают мобилизацию матерей призывников, чье давление помогло остановить преследование Москвой войн в Чечне и Афганистане", - говорится в публикации.

Отмечается, что после начала операции ВСУ в России заметно снижается поддержка войны, а также растет страх перед массовой мобилизацией.

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"Организации, помогающие россиянам избежать призыва, были завалены паническими просьбами", - говорится в публикации.

Указывается, что некоторые матери писали о шоке, когда обнаруживали в сети видео, на которых их сыновей берут в плен. Кроме того, в российском сегменте соцсетей распространяются предупреждения о проверке документов у молодых людей по всей России.

В Институте изучения войны (ISW) предположили, что Кремль может попытаться заставить призывников подписать контракты после окончания их службы, но такой шаг не лишен политического риска.

Тем временем, как ранее писал The Wall Street Journal, Путин всячески преуменьшает значение операции ВСУ в Курской области и делает вид, как будто ничего не случилось.

Отмечалось, что Путин не обращался к нации по поводу вторжения в Курскую область. Он продолжает придерживаться своего рабочего графика. Такой его подход служит для создания атмосферы "нормальности" для населения, которое демонстрирует признаки растущей усталости от развязанной войны. Тем не менее, как писало издание, Путин, скорее всего, продолжит преуменьшать значение вторжения ВСУ и вряд ли сейчас обратится к россиянам.

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