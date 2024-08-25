Также России предлагали использовать так называемый принцип справедливости по возможности – кто раньше попал в плен, тех освободят раньше.

Российской стороне предложили абсолютно прозрачные, адекватные и понятные принципы проведения обменов пленными на основании Женевской конвенции.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он назвал несколько приоритетных категорий для обмена. Первой, по словам Лубинца, являются тяжелораненые пленные.

"Для этого нам надо обязательно создать смешанные медицинские комиссии. Украина это сделала еще в предыдущем году и ждем, когда это сделает Россия", – сказал омбудсмен.

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Вторая приоритетная категория – это украинские женщины, подчеркнул Лубинец.

"К сожалению, 461 украинская героиня по состоянию на сейчас остается в российском плену из числа военнопленных. Третья категория – все остальные", – акцентировал Лубинец.

Омбудсмен добавил, что российской стороне неоднократно предлагали для возвращения всех остальных использовать так называемый принцип справедливости по возможности – кто раньше попал в плен, тех освободят раньше.

"Нам кажется, что это принципы проведения обменных процессов, которые должны быть поддержаны всеми. По крайней мере со стороны наших международных партнеров, коллег все поддерживают подобные принципы. Относительно российской стороны, мы ждем подтверждения или по крайней мере, обсуждения проведения таких принципов", – констатировал Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными: это стоит знать

24 августа 2024 года, на 33-й День Независимости, Украина вернула из российского плена 115 защитников. Среди освобожденных военных – представители Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы, сообщил президент Владимир Зеленский.

Впоследствии в Координационном штабе рассказали детали 55-го обмена. Все спасенные из плена РФ – это военнослужащие-срочники. Среди них, в частности, те, которые попали в плен еще в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, девять незаконно осужденных в России украинских защитников, военные моряки и пограничники, а также 82 защитника Мариуполя.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что операция Сил обороны Украины в Курской области России привела к активизации переговоров об обмене пленными.

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