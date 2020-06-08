Кремль признал, что внимание россиян специально не акцентируют на "обнулении" президентских сроков Путина

Песков объяснил отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию информации об обнулении президентских сроков технической накладкой.

В Кремле признали, что во время агитационной кампании перед голосованием за поправки в Конституцию РФ не акцентируется внимание на «обнулении» президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему баллотироваться на пост президента после 2024 года еще на два срока.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В частности, отвечая на вопрос, почему в рекламной кампании не упоминается поправка об обнулении сроков, Песков отметил, что поправок гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламе.

«Там же много поправок. И там вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности. И вы знаете, что в разных источниках упоминаются совсем разные поправки. Но их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах» - заявил Песков.

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Он добавил, что среди поправок в конституцию наверняка есть пункты и параграфы, которые не упоминаются в рекламной кампании.

При этом он объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию информации об обнулении президентских сроков.

«Бывают разные технические накладки, могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать. Но, насколько я знаю, там уже все восстановлено, поэтому в данном случае там все поправлено», - сказал Песков.

По его словам, ситуация однозначно говорит по превалирующей поддержке пакета поправок к конституции, и об этом свидетельствуют практически все социологические исследования.

«Крупнейшие политические силы в РФ, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, также поддерживают поправки», - заявил Песков, комментируя позицию КПРФ о неподдержке поправок в основной закон РФ.

Он напомнил, что Путин неоднократно подчеркивал, что «соответствующий указ вступит в силу только после того, если поправки будут поддержаны гражданами России».

Как сообщал УНИАН, голосование по изменениям в Конституцию РФ назначено на 1 июля.

Этими изменениями предусмотрено так называемое «обнуление» президентских сроков Путина – после принятия поправок действующий глава государства сможет баллотироваться еще на два срока после 2024 года.

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