Армию официально смогут пополнить вчерашние школьники.

В Госдуме РФ предложили заключать контракты на службу в Вооруженных силах и Нацгвардии с выпускниками школ без опыта службы по призыву.

Об этом сообщает российская служба BBC.

Воюющую в Украине российскую армию впервые официально смогут пополнить вчерашние школьники. В том числе такие, что не служили в армии.

Бывший заместитель министра обороны Сергея Шойгу, глава комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов предложил прописать в законе, что для заключения контракта подходят "граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее общее образование и поступающие на военную службу в Вооруженные Силы, войска национальной гвардии".

Такая поправка позволит заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы. Изменения Госдума рассмотрит 28 июня.

Сейчас выпускникам, согласно критериям в законе РФ "О военной службе", для заключения контракта необходимо отслужить по призыву не менее трех месяцев или иметь среднее профессиональное образование.

Как писал УНИАН, предельный возраст, который раньше для граждан России составлял 40 лет, а для иностранцев - 30, в мае отменили. Теперь для заключения контракта подходят все, кому до 50 лет. Минимальный возраст для заключения первого контракта - 18 лет.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, в боевых действиях на территории Украины Россия уже задействовала 105 батальонных тактических групп. При этом их количество может возрасти.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что нет смысла ждать истощения наступательного потенциала российской армии.

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