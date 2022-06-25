Все будет зависеть от того, насколько противник будет иметь успех на Востоке, на юге Украины.

В боевых действиях на территории Украины Россия уже задействовала 105 батальонных тактических групп. При этом их количество может возрасти.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если будет принято такое решение, то, по сути, резервы есть. На сегодняшний день в боевых действиях на нашей территории участвует 105 батальонных тактических групп (БТГр). Мы считаем, что общая численность, которая может быть сейчас немедленно применена - ориентировочно 150-160 БТГр", - сказал он.

По словам представителя украинской разведки, россияне держат резерв на тот случай, если возникнет необходимость переброски на более важные или угрожающие направления боевых действий. Каждая батальонная тактическая группа насчитывает примерно 600-800 офицеров и солдат.

Когда россиян выводили из Беларуси, им понадобилось три недели. Итак, для того, чтобы вернуть их туда и создать на белорусской территории мощную ударную группировку, нужно до месяца времени – 3-4 недели.

"А во-вторых, все будет зависеть от того, насколько противник будет иметь успех на Востоке, на юге Украины. Особенно на востоке – насколько быстро он сможет выполнить те задачи, которые он перед собой ставит. А ближайшая задача врага – это выход на административные границы Луганской, а затем Донецкой областей", - отметил Скибицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовит серию терактов в Беларуси. Таким образом Москва планирует втянуть Минск в войну против Украины.

Кроме того, по данным Минобороны, Беларусь сосредоточила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях до семи батальонов. Что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.

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