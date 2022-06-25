По его словам, нет смысла ждать истощения наступательного потенциала российской армии.

Украина не должна ждать чуда, а отвоевать свои территории с помощью контрнаступления на российских оккупантов.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью Reuters.

"Мы не должны ждать чуда, что они устанут и перестанут хотеть воевать, и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления", – заверил Буданов.

Он выразил убеждение, что Украина может достичь победы над РФ лишь с помощью военной силы.

"Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию", - сказал он.

Глава ГУР добавил, что войска РФ используют свои резервные силы в рамках тайной мобилизации для пополнения личного состава на Донбассе.

По словам Буданова, в операциях России в Украине было привлечено 330 тыс. военнослужащих, что составляет треть всех ее вооруженных сил, причем эта цифра также включает небоевой персонал, например, логистику.

"Основная часть этого количества - это боевой элемент, и это более 50% того, что имеет Россия на данный момент", - сказал он.

Буданов отметил, что спокойно относится к возможности того, что Россия в конце концов открыто объявит о мобилизации, поскольку это будет означать, что президенту Владимиру Путину придется столкнуться с неудобными вопросами дома.

"Они действительно этого боятся - это главная причина, почему мобилизация происходит скрытно, в частности с помощью резервистов", – сказал он.

"Военные части, которые принимали участие 24 февраля, и те самые военные части сейчас находятся в большинстве случаев в своей второй, а в некоторых случаях даже третьей группе личного состава", – сказал он, добавив, что "это не те хорошо обученные люди, которых готовили много лет".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что события, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа. Боевые действия до конца года снизятся до минимума.

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