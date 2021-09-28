В администрации школы заявили, что это было лишь упражнение.

В школе российской Перми разгорелся скандал из-за учителя-мусульманина, который учил детей другой веры молитве Аллаху. В школе заявили, что это было упражнение.

Об этом пишет Московский комсомолец.

В Интернете появилось видео с первоклассником пермской школы №123, на котором он рассказывает, что учитель физкультуры якобы просил класс молиться Аллаху. При этом ребенок сел в "по-турецки", положил руки вверх ладонями на колени, а пальцы сомкнул.

В то же время мама другого ученика из этого класса подтвердила рассказ мальчика.

Читайте такжеКрымчанин на фоне расстрела в пермском вузе решил пошутить о расстреле в России (видео)"Я заявила, что на физкультуру к этому педагогу мои дети ходить не будут! И другие родители тоже", – заявила женщина.

В то же время администрация школы опровергает все обвинения. Они утверждают, что это было спортивное упражнение.

"Данное упражнение не является религиозным атрибутом, а схоже с ним. В результате чего ребята трактовали ситуацию неверно", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в российском городе Артем в школе №19 педагог не отпустила ребенка с диареей в туалет. В итоге школьник непроизвольно испражнился в классе. Но даже после этого учительница не разрешила мальчику выйти. Педагог объяснила свой поступок "приказом директора" – не выпускать детей в туалет на уроках, мол "для этого есть перемена".

Автор: Анастасия Горбачева