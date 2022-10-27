Максим Абсалямов набирает "добровольцев" в Курганской и Тюменской областей.

Вербовкой "пушечного мяса" для войны против Украины в Российской Федерации занимается не только главарь частной военной "Вагнер" Евгений Пригожин. Сбором "добровольцев" занимаются и наемники ЧВК.

Об этом сообщает волонтерское сообщество "OSINT Бджоли".

Так, вербовкой занимается один из наемников "Вагнер" 28-летний Максим Маратович Абсалямов с позывным "Амур". Он набирает "солдат удачи" в Курганской и Тюменской областей Российской Федерации.

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Сам Абсалямов родился 27 мая 1994 года. В 2015-2016 годах был срочником в танковом подразделении российской армии. Кроме того, в соцсетях о подписан также под псевдонимом Амур Абсалямов.

Мобилизация в России - что известно

В России для войны против Украины проходит мобилизация мужчин. По данным Генштаба ВСУ, россяине вербуют "новобранцев" среди заключенных.

В сентябре обнародовали видео, на котором главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично агитировали "зеков" в одной из колоний строгого режима пойти на войну против Украины. При этом сам Пригожин заявил критикам, что в войне будут участвовать "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".

Позже российские СМИ сообщили, что в ЧВК "Вагнер" завербовали более тысячи заключенных.

25 октября стало известно, что "вагнеровцы" массово рекрутируют заключенных российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C.

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