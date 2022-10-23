Жданов сомневается, что "линия Вагнера" в нынешнем состоянии представляет большое препятствие для ВСУ.

Так называемая оборонная "линия Вагнера" на востоке Украины на первичной подготовке. Все работы застопорены в связи с сезоном дождей.

Об этом в эфире FREEDOM рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сейчас сезон дождей, и все окопы, которые будут отрываться сегодня, без дальнейшего инженерного оборудывания, они все превратятся в болото. Их края будут осыпаться, вода в этих окопах будет набираться. Пока что это первичная подготовка линии обороны", - отметил Жданов.

Насколько россияне ее смогут занять и удерживать - очень большой вопрос.

"А для того, чтобы их подвинуть, существует очень много способов - начиная с помощью артиллерии и заканчивая инженерными машинами разграждения или траллами, которые устанавливаются на танки", - объяснил Жданов.

Жданов сомневается, что "линия Вагнера" в нынешнем состоянии представляет большое препятствие для ВСУ. В то же время эксперту трудно назвать линией обороны работы, которые ВС РФ ведут на территории Белгорода.

"То, что они в Белгороде делают - немножко другое. Это не линия обороны. Нужны какие-то огневые точки, опорные пункты районов обороны. Это не просто приехал трактор, выкопал и уехал. Два дождя прошло - и все размыло. Это надо все наращивать, готовить настилы, делать облицовку окопов, дотов и блиндажей, свозить туда материально-технические средства, делать склады боеприпасов, продовольствия и так далее", - сказал он.

Так что это пока что пиар-акция, направленная на устрашение граждан, чтобы они сильно не выступали, подытожил Жданов.

Россияне обустраивают "линию Вагнера"

На днях в сети появилась информации об обустраивании российскими оккупантами оборонной линии "Вагнера", которая, по замыслу РФ, должна преградить путь ВСУ к Лисичанску и Северодонецку.

Согласно спутниковым снимкам Maxar Technologies, "линия Вагнера" под селом Горское Донецкой области достигает всего около 2 км, но Россия утверждает, что планирует таким образом "укрепить" 217 км.

Американские журналисты отмечают, что хоть укрепления может помочь защититься от лобовой атаки, ничто не мешает украинским силам просто их обойти.

По данным британской разведки, включить в "оборонительную зону" россияне также планируют Северский Донец.

Вас также могут заинтересовать новости: