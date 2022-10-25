В Украине уже обнаружены пленные боевики с этими заболеваниями.

Российская частная военная компания "Вагнер"начала массово рекрутировать заключенных российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C.

Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

"Явление уже приобрело массовый характер. Так, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области, в ЧВК "Вагнер" было "мобилизовано" более 100 заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С. Для "маркировки" инфицированных боевиков, командование "вагнеровцов" заставляет их надевать на руку красные браслеты в случае наличия ВИЧ, и белые - в случае гепатита", - информирует разведка.

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В среде других боевиков, которые вынуждены служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией. Известно, что российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ.

В Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, которые подтверждают информацию о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных в ЧВК "Вагнер" .

Россия вербует зэков на войну в Украине-что известно

Как поверилось, Кремль начал незаконно привлекать к войне против Украины своих заключенных после громкого поражения под Харьковом.

Как сообщает УНИАН, по состоянию на начало октября экс-заключенные составляют более половины из 8 тыс. боевиков частной военной компании "Вагнер". Известно, что "Вагнеровцы" расстреляли уже более 40 завербованных зэков - наказывали тех, кто пытался бежать в сторону украинских войск.

Украинская разведка объясняет рекрут зэков в России нехваткой желающих воевать против ВСУ.

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