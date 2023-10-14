Над акваторией Черного моря работала вражеская ПВО.

Утро субботы, 14 октября, началось для жителей Сочи (РФ) мощными "хлопками" и работой ПВО. Громкие взрывы слышали жители курортного города и его окрестностей.

Как сообщает канал "Осторожно, новости", утром Сочи атаковали неизвестные дроны. По свидетельствам очевидцев, их было по меньшей мере 5-6.

"В Сочи дроны. Район Мацеста. Штук 5-6. Слышны были "хлопки" возле Олимпийского парка и даже в центре. Примерно в 6:55-7:10", - рассказал местный житель.

Другой житель города также заявил, что ПВО отработала по беспилотникам. О пострадавших или падении обломков данных нет. Некоторые местные паблики пишут, что в нескольких районах исчез свет.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что ПВО работает над акваторией Черного моря. Слышны взрывы.

Минобороны РФ отчиталось, что средствами ПВО у побережья Сочи были сбиты два беспилотника. Не уточняется, сколько всего "птичек" летело на город и есть ли "прилеты".

Взрывы в Сочи

В воскресенье, 1 октября, украинские беспилотники атаковали российские Сочи. Дроны попали в стоянку российских вертолетов.

Сообщается, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины. Уточняется, что в результате атаки украинских беспилотников есть попадание в стоянку российских вертолетов в районе Адлера в российском Сочи

Вас также могут заинтересовать новости: