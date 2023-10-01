Симоньян утверждает, что беспиотник упал возле "родового дома" в Адлере, в котором сейчас живет ее родня с маленькими детьми.

В ночь на воскресенье, 1 октября, в Сочи ударный беспилотник упал напротив дома семьи российской пропагандистки Маргариты Симоньян.

Об этом Симоньян заявила в Telegram, отметив, что беспиотник упал напротив "родового дома" в Адлере, в котором сейчас живет ее родня с маленькими детьми.

"Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере (микрорайон Сочи – ред.), где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми… Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее".

Видео дня

Симоньян и взрывы у ее дома

21 августа 2023 года под Москвой БПЛА едва не снес дом пропагандистки Симоньян. "Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - заявила она.

27 августа 2023 года топ-пропагандистка РФ Симоньян пожаловалась, что возлее ее дома снова упал дрон. "Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник… В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть", - заявила Симоньян.

Вас также могут заинтересовать новости: