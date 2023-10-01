В воскресенье, 1 октября, украинские беспилотники атаковали российские Сочи. Как передает УП со ссылкой на источник в разведке, дроны попали по стоянке российских вертолетов.
Сообщается, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Уточняется, что в результате атаки украинских беспилотников есть попадание по стоянке российских вертолетов в районе Адлера в российском Сочи", - говорится в сообщении.
По данным местных пабликов, некий "неизвестный объект" упал на территории международного аэропорта в Сочи.
"Громкий хлопок и небольшой столб дыма были замечены жителями Адлерского района. На месте работают правоохранительные органы. Все рейсы в аэропорту приостановлены, самолеты перенаправляют на другой аэродром", - говорится в одном из сообщений.
Взрывы в Джанкое 1 октября
Как писал УНИАН, 1 октября около 13:00 во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздались мощные взрывы. В сети опубликовали фото дыма в небе. Сообщалось, что дым шел с района местного элеватора в районе с. Мичуриновка под Джанкоем.