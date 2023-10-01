Сообщается, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

В воскресенье, 1 октября, украинские беспилотники атаковали российские Сочи. Как передает УП со ссылкой на источник в разведке, дроны попали по стоянке российских вертолетов.

Сообщается, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Уточняется, что в результате атаки украинских беспилотников есть попадание по стоянке российских вертолетов в районе Адлера в российском Сочи", - говорится в сообщении.

По данным местных пабликов, некий "неизвестный объект" упал на территории международного аэропорта в Сочи.

"Громкий хлопок и небольшой столб дыма были замечены жителями Адлерского района. На месте работают правоохранительные органы. Все рейсы в аэропорту приостановлены, самолеты перенаправляют на другой аэродром", - говорится в одном из сообщений.

Взрывы в Джанкое 1 октября

Как писал УНИАН, 1 октября около 13:00 во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздались мощные взрывы. В сети опубликовали фото дыма в небе. Сообщалось, что дым шел с района местного элеватора в районе с. Мичуриновка под Джанкоем.

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