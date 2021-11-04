Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум.

В сети высмеяли кортеж президента РФ Владимира Путина, который продезинфицировали со специальных баллонов во время визита оккупированного Крыма.

Кадр Twitter опубликовал украинский блогер под никнеймом RoksolanaКрымUA.

В комментариях пользователи были удивлены, почему Путин так озабочен дезинфекцией транспорта, ведь глава Кремля полностью вакцинирован российской вакциной "Спутник-V".

Блогерша обратила внимание на максимальную социальную дистанцию между участниками собрания и Путиным на том же мероприятии. При этом охрана российского президента была без масок.

"Сто метров дистанция. Все в масках, кроме моли (Путина – УНИАН) и охраны. А что с охраной? Почему без намордника?" – обратилась блогерша.

Кремлевских пропагандистов тоже не допустили к Путину из соображений карантинной безопасности.

Путин в Крыму

Как сообщало российское агентство ТАСС, Путин в четверг принимает участие в мероприятиях в оккупированном Севастополе по случаю российского праздника Дня народного единства. Сегодня Путин заявил, что оккупированный Крым и Севастополь "навсегда будут с Россией".

Оккупация Россией Крыма

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Автор: Виолетта Орлова