Это не первый случай, когда в России задерживают пикетчиков с цитатами президента.

Еще одного протестующего задержали в России за плакат с цитатой президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо.

"В Петербурге силовики задержали пикетчика Андрея Оливьери. Он стоял с плакатом "Самое страшное для политика — вцепиться в свое кресло руками и зубами, — В. В. Путин" у станции метро "Парк Победы". Оливьери собираются доставить в ОП № 33 Московского района", - говорится в сообщении.

Слова, процитированные активистом, Путин произнес в 2014 году в интервью российским и иностранным СМИ. Далее Путин продолжал: "В этом случае провал неизбежен, потому что всегда будешь бояться совершить какой-то неверный шаг. Не об этом надо думать, нужно думать о результатах своей работы. Там будет видно".

В это время уже два года как продолжался третий президентский срок Путина, накануне которого срок президентских полномочий был увеличен с 4 до 6 лет.

Отметим, это не первый случай, когда в России задерживают пикетчиков с цитатами президента. В апреля в Санкт-Петербурге задержали Артура Дмитриева. Он стоял с плакатом на котором было написано другое высказывание Путина: "Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".

43-летнего мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Дмитриев говорил, что "шалость удалась", поскольку он заставил суд признать слова президента "дискредитацией Вооруженных сил России".

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