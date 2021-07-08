Администратор поликлиники требовала за поддельную справку от полутора до трех с половиной тысяч рублей.

В России задержали старшего администратора одной из поликлиник Калининграда, которая подозревается в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19.

Как сообщается на сайте МВД РФ, предварительно установлено, что злоумышленница по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации против коронавируса с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию.

За поддельный документ администратор требовала от полутора до трех с половиной тысяч рублей. Установлено, что этой "услугой" воспользовалось более 20 человек. В МВД пообещали, что они также будут привлечены к ответственности.

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Ранее в Москве бездомный воткнул шприц в россиянина после отказа в милостыне.

Москвич возвращался домой с работы и по дороге зашел в магазин. На выходе к нему подошли бездомные и начали выпрашивать деньги. Мужчина проигнорировал их просьбу.

"Тогда держи прививку", - услышал в свой адрес пострадавший. После этих слов он почувствовал боль в спине, дотянулся до места удара и вытащил шприц.

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Автор: Дмитрий Захаров