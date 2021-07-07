Дмитрий Кулеба поблагодарил за решение правительства Дании передать Украине 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил министру иностранных дел Дании Йеппе Кофод взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, встреча министров состоялась в Вильнюсе на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине.

Глава украинской дипломатии предложил его датскому коллеге заключить соглашение Украины и Дании о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.

Кулеба также поблагодарил за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.

Читайте такжеГлава МИД Греции заверил, что страна признает украинские COVID-сертификаты

Главы МИД отдельно обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепление обороноспособности нашего государства, модернизацию энергетического сектора и внедрение возобновляемых источников энергии.

Кроме того, особое внимание стороны уделили противодействию воплощению геополитического проекта "Северный поток - 2".

Признание сертификатов о вакцинации

В мае МИД Украины начало работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

Первой страной Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

С 5 июля украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала "Дия".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева