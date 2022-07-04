Беспилотник упал на частный дом в Таганроге Ростовской области Российской Федерации. По некоторым данным, дом сгорел.
Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в понедельник, 4 июля.
"Дом загорелся в частном секторе на 15 Новом переулке. Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал", – говорится в сообщении.
По некоторым данным, дом сгорел полностью. Информации о пострадавших пока что нет.
Предварительно сообщается, что упавшим БПЛА может быть российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост". Его стоимость оценивается примерно в 7 миллионов долларов.
Как ранее сообщал УНИАН, в Ростовской области РФ после атаки неизвестного беспилотника загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. По мнению военного эксперта Олега Жданова, глава Кремля Владимир Путин путем терактов готовит Россию ко всеобщей мобилизации.
В российском Белгороде в ночь на 3 июля снова были слышны "громкие звуки". Власти Белгорода предупредили напуганных взрывами людей, что спать спокойно они уже не смогут. Позже стало известно, что погиба семья из Украины.