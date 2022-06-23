Путин готовит план "Б".

Российские спецслужбы занялись подготовкой почвы рассматриваемого Путиным варианта пополнение недостающих резервов - всеобщей мобилизации.

Об этом в эфире Freedom сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Руководство России готовит как запасной вариант введение (ЧС - ред.) в приграничных с Украиной областях и объявление всеобщей мобилизации. И вот этот вариант они постоянно подогревают", - считает Жданов.

Он вспомнил серию терактов в Белгороде, Курске, Брянске, которые, по словам эксперта, "в принципе так ничем и не закончились, но сейчас в приграничных областях действует степень террористической угрозы "желтая".

"После вот этой атаки на НПЗ (Ростовской области - ред.) якобы украинского беспилотника... Хотя у нас самый дальний беспилотник - 150 км. А от наших позиций до (Каменско-)Шахтинска - больше 200 км. Оккупированные территории РФ насыщены ПВО, которые могли его увидеть и сбить несколько раз подряд. После этой атаки на НПЗ может быть объявлен уровень террористической угрозы "красный", а это значит введение чрезвычайного положения и всеобщая мобилизация", - объяснил Жданов.

Таким образом, подытожил эксперт, "спецслужбы России готовят вариант, который рассматривается Путиным в качестве решения проблем с пополнением личного состава в армии".

"Они готовят план "Б", чтобы сформировать и пополнить резервы для дальнейших атак на наше государство", - добавил Жданов.

Как писал УНИАН, 22 июня в Ростовской области РФ горел Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. НПЗ атаковал беспилотник. Россия обвинила в атаке украинские силы.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. В ближайшее время враг может захватить Лисичанск, предупреждают эксперты из ISW.

Вместе с тем в районе Белогоровки оккупанты отказались форсировать Северский Донец, боясь новых больших потерь в технике и живой силе.

21 июня противник снова атаковал ВСУ на Славянском направлении, а в Харьковской области пытается удержать украинских силы и не допустить их выход к российской границе.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целями России является захват Северодонецка, поход со стороны юга к Лисичанску и движение со стороны Попасной с дальнейшим установлением контроля над трассой Лисичанск-Бахмут.

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что РФ может исчерпать ресурсы в боях на Донбассе.

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