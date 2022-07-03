Это уже 10-й разведчик агрессора, уничтоженный в небе над областью.

На Днепропетровщине украинские военные сбили очередной вражеский беспилотник.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Победная вечерняя новость. Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник", - отметил председатель ОВА.

По словам Валентина Резниченко, это уже 10-й разведчик российского агрессора, уничтоженный в небе над Днепропетровской областью.

"Предварительно, его обломки упали в поле", - уточнил председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, ранее в Николаевской области украинские военные уничтожили один из самых дорогих российских беспилотников "Форпост". Произошло это в тот момент, когда дрон пытался найти очередную цель в Николаевской области. Отметим, по официальным данным Генштаба, с начала полномасштабной война в Украине ВСУ уничтожили 654 российских БПЛА.

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