На Днепропетровщине украинские военные сбили очередной вражеский беспилотник.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Победная вечерняя новость. Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник", - отметил председатель ОВА.
По словам Валентина Резниченко, это уже 10-й разведчик российского агрессора, уничтоженный в небе над Днепропетровской областью.
"Предварительно, его обломки упали в поле", - уточнил председатель ОВА.
Как сообщал УНИАН, ранее в Николаевской области украинские военные уничтожили один из самых дорогих российских беспилотников "Форпост". Произошло это в тот момент, когда дрон пытался найти очередную цель в Николаевской области. Отметим, по официальным данным Генштаба, с начала полномасштабной война в Украине ВСУ уничтожили 654 российских БПЛА.