Власти от рекламного щита открестились.

В России по старой традиции продолжают выхвалаться "мировым лидерством" в разных отраслях. В одном из городов даже появился рекламный щит с надписью "Россия – мировой лидер по добыче газа".

Об этом пишет Astra. И все бы ничего, вот только Братск Иркутской области, где установлен щит, почти не газифицирован. Примечательно, что количество населения там превышает 250 тысяч.

"Жители города пожаловались в соцсетях, что Братск практически не газифицирован, а сама теплоэлектростанция, у которой размещен билборд, отапливается углем", – говорится в сообщении.

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В ответ на недовольство, власти от баннера открестились: говорят, что установил его "частник". Там также пообещали, что реализуют различные проекты по газификации до 2026 года.

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Тем временем сама Россия приближается к очередным "выборам" президента. Уже известно, что участвовать в них будет диктатор Путин, который, очевидно, и победит. Ранее единственного антивоенного кандидата Бориса Надеждина к выборам не допустили.

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