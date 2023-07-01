Пассажиров с загоревшегося борта эвакуировали.

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково загорелся самолет авиакомпании Emirates, который должен был лететь в Объединенные Арабские Эмираты.

По предварительным данным, у воздушного судна загорелся двигатель, в аэропорту наблюдалось большле скопление пожарных машин. Пассажиров с загоревшегося борта эвакуировали. Аэропорт временно не принимал рейсы на посадку, а возле загоревшегося Boeing-777 работали экстренные службы.

Ликвидировано возгорание на борту самолета Emirates было через час, а всех пассажиров оперативно эвакуировали. В прокуратуре РФ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Лайнер отбуксировали обратно на место стоянки, а пассажиров вернули в терминал, где они будут ждать замены борта.

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