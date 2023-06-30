Николай Ефремов состоит на учете у психиатра и злоупотребляет алкоголем, теперь он в коме и может умереть.

Младший сын скандального российского актера Михаила Ефремова, который получил тюремный срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, выпрыгнул из окна со сковородкой в руках. Он получил серьезные травмы.

Российские Telegram-каналы сообщили, что сына путиниста госпитализировали с переломами. Также известно, что Ефремов-младший стоит на учете у психиатра и злоупотребляет алкоголем.

"Сын Михаила Ефремова Николай находится в коме на ИВЛ после падения с 3-го этажа. По нашим данным, повреждения оцениваются как крайне тяжёлые - есть высокий риск смерти... В отделение мужчина поступил как неизвестный, так как документов у него при себе не было. Врачи говорят, что если Николай выживет, то его ждёт очень тяжёлая реабилитация. Высока вероятность того, что он останется инвалидом из-за перелома таза", - утверждает Telegram-канал Mash.

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Жена россиянина утверждает, что ее муж не пьет уже пять лет. Однако соседи сына Ефремова раскрыли более интересные подробности.

"О трагедии она узнала от соседей. Те говорят, что актер, когда упал, был под запрещенными веществами. Рядом с ним валялась сковородка. А сам он истошно кричал", - сообщают росСМИ.

Что Михаил Ефремов говорит о войне

Скандальный российский актер, который в 2020 году устроил пьяное ДТП, отбывает срок в колонии. Ефремов на большой скорости врезался в грузовой автомобиль. Водитель машины, в которую "влетел" актер, получил серьезные травмы и скончался. Суд приговорил актера почти к восьми годам тюремного заключения.

Находясь в колонии, Ефремов поддержал полномасштабную войну РФ против Украины. Актер похвалил Путина и пытался "скосить" себе этим срок. Помимо этого, артист якобы "рвался на фронт", однако его не пустили.

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