Подростка задержали спустя сутки.

В России 17-летний школьник убил всю свою семью - отца, мать и младшую сестру.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как сообщается, тела нашли вчера утром в частном доме в посёлке Октябрьский. По данным российским СМИ, на телах всех убитых виднелись рубленые раны. Скорее всего, подросток зарубил близких топором.

42-летнюю Гулю Горбунову и её 12-летнюю дочку опознали сразу, а личность третьего человека не смогли установить из-за ран. Полицейские решили, что это 17-летний сын, и объявили в розыск отца. Однако при тщательном осмотре стало ясно, что убит взрослый.

Сейчас основной подозреваемый — 17-летний Вадим Горбунов. Как сообщает Telegram-канал, сегодня его задержали в Екатеринбурге.

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Автор: Екатерина Лиманская