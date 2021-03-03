В России 17-летний школьник убил всю свою семью - отца, мать и младшую сестру.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Как сообщается, тела нашли вчера утром в частном доме в посёлке Октябрьский. По данным российским СМИ, на телах всех убитых виднелись рубленые раны. Скорее всего, подросток зарубил близких топором.
42-летнюю Гулю Горбунову и её 12-летнюю дочку опознали сразу, а личность третьего человека не смогли установить из-за ран. Полицейские решили, что это 17-летний сын, и объявили в розыск отца. Однако при тщательном осмотре стало ясно, что убит взрослый.
Сейчас основной подозреваемый — 17-летний Вадим Горбунов. Как сообщает Telegram-канал, сегодня его задержали в Екатеринбурге.
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