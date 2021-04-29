В России задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого во время оккультного ритуала.
Читайте такжеВ России слышащий голоса "маг" взорвал самодельную бомбу в паркеОб этом сообщает СУСК России по Астраханской области.
По версии следствия, житель Астрахани решил исполнить оккультный ритуал, чтобы помириться с супругой. Для этого ему нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города.
Вечером 26 апреля мужчина позвал с собой знакомого, и они вместе пошли в лесополосу. Во время выкапывания ямы он негативно высказался о данном обряде и супруге мужчины, они поссорились, а потом подрались.
«В ходе драки подозреваемый не менее четырех раз ударил астраханца топором в область головы и шеи, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали. Установлено, что ранее он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.
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