Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области (РФ) запретило смеяться во время церемонии бракосочетания.
Соответствующее постановление опубликовано на областном портале правовой информации.
Отмечается, что на церемонии заключения брака в помещениях ЗАГС запрещены "громкие беседы", в том числе по телефону, а также "крики" и "смех".
Изменения коснулись и внешнего вида гостей. На церемонию заключения брака не будут пускать людей в верхней одежде, грязной обуви, с громоздкими рюкзаками, сумками, пакетами".
Кроме того, во время церемонии нельзя перемещаться по залу, есть, курить, употреблять спиртное, переставлять мебель или предметы декора.
Читайте такжеРоссиянин слепил инсталляцию в виде пятиметровой фекалии и поплатился (фото)Как сообщает "Комсомольская правда", руководитель управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко заверила, что эти запреты действовали "всегда".
"Да, заключение брака — радостный момент, но не надо подменять понятия. Улыбаться допустимо, но ничего смешного в церемонии нет - это торжественный, трепетный момент. Я не знаю ни одной торжественной церемонии, на которой можно было бы смеяться", - сказала Исаенко.
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