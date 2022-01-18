В органах ЗАГС ввели ряд запретов.

Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области (РФ) запретило смеяться во время церемонии бракосочетания.

Соответствующее постановление опубликовано на областном портале правовой информации.

Отмечается, что на церемонии заключения брака в помещениях ЗАГС запрещены "громкие беседы", в том числе по телефону, а также "крики" и "смех".

Изменения коснулись и внешнего вида гостей. На церемонию заключения брака не будут пускать людей в верхней одежде, грязной обуви, с громоздкими рюкзаками, сумками, пакетами".

Кроме того, во время церемонии нельзя перемещаться по залу, есть, курить, употреблять спиртное, переставлять мебель или предметы декора.

Читайте такжеРоссиянин слепил инсталляцию в виде пятиметровой фекалии и поплатился (фото)Как сообщает "Комсомольская правда", руководитель управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко заверила, что эти запреты действовали "всегда".

"Да, заключение брака — радостный момент, но не надо подменять понятия. Улыбаться допустимо, но ничего смешного в церемонии нет - это торжественный, трепетный момент. Я не знаю ни одной торжественной церемонии, на которой можно было бы смеяться", - сказала Исаенко.

Ранее сообщалось, как в Воронеже снесли памятник Аленке, который напугал местных жителей. А в Москве установили скульптуру в виде большой кучи "искусства".

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