Девушка скончалась на месте / фото vk.com/filatovaaalla
В Московской области вожатую заподозрили в том, что она зарезала коллегу в детском лагере.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
По их данным, убийство произошло в российском лагере с круглосуточным проживанием детей.
23-летняя старшая вожатая ударила ножом в сердце 20-летнюю коллегу. В результате девушка скончалась на месте.
Сведения о произошедшем поступили в правоохранительные органы минувшей ночью. Правоохранители работают на месте произошедшего.
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