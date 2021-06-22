Убийство произошло в российском лагере с круглосуточным проживанием детей.

В Московской области вожатую заподозрили в том, что она зарезала коллегу в детском лагере.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

По их данным, убийство произошло в российском лагере с круглосуточным проживанием детей.

23-летняя старшая вожатая ударила ножом в сердце 20-летнюю коллегу. В результате девушка скончалась на месте.

Сведения о произошедшем поступили в правоохранительные органы минувшей ночью. Правоохранители работают на месте произошедшего.

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Автор: Денис Прядко