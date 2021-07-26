В российском Архангельске выставка современного искусства закончилась массовой дракой между художниками и местными хулиганами.
Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.
Экспозиция, посвященная самобытности народов Севера, проходила на острове Кего.
Мероприятие проходило спокойно, пока не пришло время открывать стену импровизированного выставочного зала. В этот момент выставку посетили местные хулиганы. У них возникла словесная перепалка с художниками.
Читайте такжеРоссийское ТВ "удалило" Украину с Олимпиады: как это объяснили"Посетители поставили под сомнение ценность современного творчества, после чего и начался конфликт, закончившейся дракой", - говорится в сообщении.
В результате конфликта пострадали несколько человек: у них диагностировали ушибы.