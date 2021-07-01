Выставка продлится до 1 августа 2021 года, а 13 августа на "Спивочому" откроют уже новые экспозиции - ко Дню Независимости Украины.

На территории ландшафтного парка "Певческое поле" (Співоче поле) в Киеве в полном разгаре ежегодная выставка цветов, которая в этом году получила название "Планета диких животных".

УНИАН.Туризм также наконец побывал на выставке и принес оттуда для наших читателей яркий фоторепортаж.

На этот раз композиции создали в виде экзотических животных - некоторые из них до 5 метров высотой. Выставка имеет 10 тематических локаций, для оформления которых использовали около 500 тысяч цветов.

"В столичном парке Певческое поле появились крокодилы, черепахи, слоны, страусы и другие 3D композиции, сделанные из цветов и декоративных растений. Для создания объемных фигур использованы металлические конструкции, дерево и более 500 тысяч цветов-однолетников, среди которых альтернатеры, цинерарии, бегонии, колеуси, петунии, сурфинии, сальвии и тому подобное", – рассказали ранее организаторы.

Выставка продлится до 1 августа 2021 года, а 13 августа на "Певческом" откроют уже новые экспозиции - ко Дню Независимости Украины.

Отметим, за время почти годового карантина на "Певческом поле" провели ребрендинг и реконструкцию. Среди прочего, там появилось полноценное кафе, удобный фуд-корт, современный санузел и киоск с сувенирной продукцией.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Киева 1 июля 2021 года объявили о запуске проекта с подготовки волонтеров для туристической отрасли и промоции столицы.

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Автор: Марина Григоренко