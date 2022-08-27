Также они должны сфотографироваться и пройти медицинское освидетельствование.

Президент России Владимир Путин обязал граждан Украины, которые находятся на территории РФ, сдать отпечатки пальцев.

Об этом сообщается на Официальном портале правовой информации.

Согласно документу, жители оккупированного Донбасса и другие граждане Украины, которые въезжают на территорию РФ и официально трудоустраиваются, обязаны в течение 30 дней пройти дактилоскопическую регистрацию. Также они должны сфотографироваться и пройти медицинское освидетельствование.

Відео дня:

В указе отмечается, что украинцев будут проверять на наличие наркозависимости и опасных инфекционных заболеваний.

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные угрожают украинским родителям отправить детей в интернаты, если они не будут ходить в захваченные школы в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: