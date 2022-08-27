Украинцы в РФ обязаны в течение месяца сдать отпечатки пальцев / фото REUTERS

Президент России Владимир Путин обязал граждан Украины, которые находятся на территории РФ, сдать отпечатки пальцев.

Об этом сообщается на Официальном портале правовой информации.

Согласно документу, жители оккупированного Донбасса и другие граждане Украины, которые въезжают на территорию РФ и официально трудоустраиваются, обязаны в течение 30 дней пройти дактилоскопическую регистрацию. Также они должны сфотографироваться и пройти медицинское освидетельствование.

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В указе отмечается, что украинцев будут проверять на наличие наркозависимости и опасных инфекционных заболеваний.

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные угрожают украинским родителям отправить детей в интернаты, если они не будут ходить в захваченные школы в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

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