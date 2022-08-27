Президент России Владимир Путин обязал граждан Украины, которые находятся на территории РФ, сдать отпечатки пальцев.
Об этом сообщается на Официальном портале правовой информации.
Согласно документу, жители оккупированного Донбасса и другие граждане Украины, которые въезжают на территорию РФ и официально трудоустраиваются, обязаны в течение 30 дней пройти дактилоскопическую регистрацию. Также они должны сфотографироваться и пройти медицинское освидетельствование.
В указе отмечается, что украинцев будут проверять на наличие наркозависимости и опасных инфекционных заболеваний.
Как ранее сообщал УНИАН, российские военные угрожают украинским родителям отправить детей в интернаты, если они не будут ходить в захваченные школы в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.