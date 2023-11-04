Мать одного из мобилизованных пожаловалась на действия военных РФ.

Российские полевые командиры продают мобилизованных на службу в частные военные компании (ЧВК) примерно за 270 долларов.

Об этом сообщают американские аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете со ссылкой на российское издание "Важные истории" (iStories). Журналистики пообщались с матерью российского мобилизованного военнослужащего. Его продали ЧВК "Редут" за 25 000 рублей ($272).

По словам женщины, российский полковник "Кожанов" продал в отдельную диверсионно-штурмовую бригаду "ветераны" (ЧВК" Редут") одного из своих мобилизованных бойцов двух воинских частей 1440-го мобилизованного полка - в/ч 29593 и в/ч 29303.

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"Родственники военнослужащих 1440-го мобилизованного полка ранее жаловались в мае 2023 года, что российское командование передало подразделения полка в бригаду "Ветераны", - добавили аналитики.

Российские ЧВК - что известно

Долгое время самой известной ЧВК в России оставалась группировка "Вагнера". Однако после гибели ее основателя Евгения Пригожина и некоторых командиров, ЧВК поглотило Минобороны РФ.

Сейчас известно, что российская церковь создает "православные ЧВК" для войны против Украины.

Также все большую популярность в РФ набирает ЧВК "Редут", которая была основана бывшими десантниками и офицерами военной разведки.

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