В сети посочувствовали мальчику, чья мама верит в то, что вакцинация якобы может пагубно влиять на других людей.

Жительница Одессы пожаловалась в сети, что у ее сына якобы начинает болеть голова, когда он приближается к своей вакцинированной учительнице, поэтому обратилась за советом к другим родителям.

Своей историей она поделилась в сообществе Odessa_hello в Instagram.

Женщина утверждает, что в последнее время у ее ребенка все чаще начала болеть голова. Выясняя причину, она узнала, что аналогичная проблема якобы есть и у одноклассников ребенка – у них также болит голова, когда они якобы садятся на ближайшие от учительницы парты или общаются с ней.

"У знакомых мамочек аналогичная ситуация. Я подозреваю, что причина Головных Болей у детей "вакцынированые" учителя (стиль автора сохранен – ред.)", - написала она.

Дабы разрешить вопрос, она обратилась к подписчикам сообщества за советом.

"Что делать??? Как защитить ребенка. Сидеть до 11 класа за последний партой не выход с положениея. Эсли можно анонимно!!!" (стиль автора сохранен – ред.)", - подытожила одесситка.

В сети естественно высмеяли женщину с ее жалобой.

"А Wi-Fi ещё дети не ловят от учителя?", "Так, пойду проверю себя на блютуз, может, смогу себя использовать вместо колонки", "А GPS-функция есть? Я бы мужа вакцинировала и наблюдала, где передвигается", "И эти люди растят детей", "Жаль ребенка этой матери", "Ох уж эта вакцинация… вакцинируются одни, а побочка с головой у других… я не верю, что это не прикол… неужели так все плохо?", "Неплохо жмыхнуло тетю", "Родители гонят, им самим ещё надо в школе сидеть и учиться!".

Некоторые подписчики предположили, что голова у детей может болеть из-за резкого запаха парфюма у учительницы.

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"Господи. Только не говорите ей за вышки 5G. Может быть, учитель громко говорит, или духи у неё едкие", "Бред какой-то. Может, парфюм учителя детям не подходит?", "Также об этом подумала. Сейчас столько тяжёлых запахов, которые вызывают не только головную боль, но и головокружение, тошноту и т.п", "Что она курит, что так расплющило. От духов голова у детей может болеть, если класс не проветривать. И разные учителя приходят каждый со своим запахом духов. Тем более первые парты будут дышать ими", - писали пользователи.

Один из пользователей предположил, что в школе могли сделать ремонт, и запах краски провоцирует головную боль: "Краска на полах, или что-то там...обновлённое после ремонта... Если дети жалуются, ищите проблему в обновлении классного помещения…".

Как сообщал УНИАН, Украина на прошлой неделе уже пересекла границу в 9 тыс. инфицированных коронавирусом за сутки.

С начала вакцинальной кампании, то есть с 24 февраля, в стране против COVID-19 привито более 6,7 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – более 5,4 млн.

В Министерстве здравоохранения ожидают пик заболеваемости COVID-19 в Украине примерно на ноябрь, однако если количество заболевших продолжит расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.

Автор: Денис Прядко