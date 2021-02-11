Руководство гимназии не желало разбираться в ситуации и пыталось ее «замять».

В одной из гимназий Санкт-Петербурга учителя ОБЖ уличили в домагательствах к школьнице. В сети появилось видео, на котором мужчина пытается обнимать и целовать восьмиклассницу.

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Об этом сообщает питерский сайт MR7. Отмечается, что девочка несколько раз жаловалась на поведение учителя, однако ее слова не воспринимались всерьез.

Тогда местная жительница опубликовала в соцсетях ролик, на которых предположительно запечатлены домогательства. Мужчина пристает к девушке, но она пытается отстраниться.

Как выяснилось, на приставания учителя жаловались еще четыре девочки. Руководство гимназии не желало разбираться в ситуации и пыталось ее «замять».

Сам учитель ОБЖ свою вину отрицает. Однако после публикации видео педагог был уволен.

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Автор: УНИАН