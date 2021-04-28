В России 50-летний слесарь газовой компании по фамилии Дергунов взорвал самодельную бомбу в парке.
Читайте такжеВ России блогер погиб на съемках видео для TikTok (фото 18+)Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.
Подрывника доставили в больницу, ему оторвало часть предплечья. До операции мужчина успел объяснить, что хотел «взорвать бомбу возле своей головы», но случайно устройство сдетонировало раньше.
Отмечается, что недавно у слесаря диагностировали регресс головного мозга. Он слышал голоса, погрузился в оккультизм, носил на голове картонку с нарисованными рунами и верил, что обладает сверхъестественными силами.
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