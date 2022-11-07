В российской учебной программе искажают историю.

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики основывают региональные отделения "Юнармии" и готовят детей к поступлению в добровольческие батальоны.

Таким образом россияне настраивают детей против Украины, сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вызывает волнение милитаризация образования и российская пропаганда, которая направлена на украинских детей. Ведь Россия такими действиями "воспитывает" у несовершеннолетних ненависть к родному государству и желание мстить за войну, но не россиянам, а Украине. Такие военно-патриотические движения были и после оккупации Крыма, теперь все повторяется на вновь оккупированных территориях", - сообщил он.

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По словам Лубинца, детей учат разбирать оружие, стрелять, носить камуфляжную форму, ходить строем и не любить Родину. Кроме того, в российской учебной программе искажают историю, говоря о "важности" этой войны и якобы спасении детей от Украины.

Омбудсмен подчеркивает, что дети очень впечатлительны, ведь их критическое мышление еще и так не до конца сформировано. К тому же, военизированный формат воспитания имеет пагубное давление на сознание детей, которые и так пострадали из-за войны и жизни в оккупации.

"Цель оккупантов - лишить детей возможности проявлять украинскую идентичность. Также можно говорить, что такие действия являются проявлением геноцида и одной из форм принуждения к дальнейшей службе в вооруженных силах РФ, что свидетельствует о еще одном военном преступлении россиян и нарушение норм Конвенции о правах ребенка", - подчеркнул он.

Дети в оккупации

Как известно, российские оккупанты вывозят с оккупированных территорий не только взрослых, но и маленьких украинцев.

По данным Центра национального сопротивления, с начала полномасштабного вторжения оккупанты вывезли на территорию России около 10 тысяч украинских детей.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что из одного из сел Херсонской области вывезли в России 34 ребенка. Российские оккупанты отказываются возвращать их родителям.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что детей в оккупированном городе пытаются завербовать в "неопионерский путинюгенд".

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