Пять дней назад в Астраханской области разбился такой же МиГ-29 / фото ua.depositphotos.com
В Астраханской области сгорел МиГ-29 - советский многоцелевой истребитель четвертого поколения.
Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает российское интернет-издание Baza.
По информации издания, самолет проходил планово-ремонтные работы в войсковой части в Наримановском районе.
"Рано утром МиГ-29 вспыхнул и полностью выгорел, никто не пострадал", - пишут журналисты.
При этом отмечается, что пять дней назад именно в той местности разбился такой же истребитель. Тогда он выполнял плановый полет без боекомплекта. Крушение произошло в безлюдной местности на территории полигона Ашулук. Летчик погиб.
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