Самолет вспыхнул рано утром и полностью выгорел.

В Астраханской области сгорел МиГ-29 - советский многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает российское интернет-издание Baza.

По информации издания, самолет проходил планово-ремонтные работы в войсковой части в Наримановском районе.

"Рано утром МиГ-29 вспыхнул и полностью выгорел, никто не пострадал", - пишут журналисты.

При этом отмечается, что пять дней назад именно в той местности разбился такой же истребитель. Тогда он выполнял плановый полет без боекомплекта. Крушение произошло в безлюдной местности на территории полигона Ашулук. Летчик погиб.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова