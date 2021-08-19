Истребитель летел без боекомплекта и упал в безлюдном месте.

В Астраханской области России во время планового полета разбился истребитель МиГ-29.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, истребитель летел без боекомплекта. Летчик погиб.

"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук", - говорится в сообщении.

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Причины падения российского военного самолета пока не известны.

Крушения российских самолетов

17 августа в Подмосковье разбился военно-транспортный самолет Ил-112В. Выполняя тренировочный полет, самолет заходил на посадку и упал в лесополосе. Всего на борту было трое людей, все они погибли. На видео видно, что перед падением у Ил-112В прямо в воздухе загорелся правый двигатель.

14 августа на юге Турции разбился арендованный у России пожарный самолет типа "Бериев-200". На борту самолета было восемь человек, в том числе пять российских военных и три представителя Турции. Все они погибли.

На Камчатке на территории Кроноцкого заповедника в Курильское озеро рухнул вертолет Ми-8. На борту находились 16 человек, восемь – выжили и находились в тяжелом состоянии.

В начале июля на Камчатке разбился самолет Ан-26 с пассажирами на борту. Он врезался в скалу. На борту находились 28 человек: 22 пассажира (в том числе ребенок) и шесть членов экипажа.

В июне военный вертолет Ми-8 разбился в поле в Гатчинском районе Ленинградской области. При крушении погибли три человека, а разбившийся вертолет принадлежал Росгвардии и совершал тренировочный полет

Автор: Александр Топчий