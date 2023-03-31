Последние несколько лет россиян тщательно приучали к местному аналогу украинского портала "Дія".

В России решили ввести цифровые повестки в рамках весеннего призыва на срочную службу в армии. Об этом заявил представитель Генштаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимплянский.

"Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде", — сказал он на брифинге.

По его словам, у российского Минобороны уже есть единая электронная база данных призывников. При этом в тех случаях, когда прислать "цифровую повестку" не будет технической возможности, ее будут передавать обычным способом.

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Между тем из российского электронного сервиса "Госуслуги" (примерный аналог украинской сервиса "Дія") уже исчезла возможность удаления учетной записи. Как пишет "Медуза", соответствующая кнопка пропала из меню в ПК-версии сайта, а в мобильном приложении при попытке ею воспользоваться выпадает уведомление "функция недоступна".

Журналисты также заметили, что инструкция по удалению аккаунта исчезла из раздела техпомощи на "Госуслугах". В техподдержке говорят, что удалить аккаунт можно только "через личное обращение".

Мобилизация в России

Накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва юношей на срочную службу в армию. В этом году хотят отправить в войска рекордные 147 тысяч человек. В теории российских срочников сейчас не отправляют на фронт, но они используются вблизи от украинской границы, где по ним часто "прилетает".

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в настоящее время у российского командования нет планов провести вторую волну мобилизации резервистов для участия в войне против Украины. Он утверждает, что ранее призванных резервистов и новых добровольцев вполне хватает для продолжения войны.

Между тем американский "Институт изучения войны" полагает, что плановый весенний призыв срочников может помешать военкоматам проводить скрытую мобилизацию "добровольцев" для фронта.

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