Пьяный москвич до потери сознания избил свою девушку Юлию Толмачеву за то, то она посмотрела в его телефон.
Читайте такжеВ Москве суд решил не сажать в тюрьму экс-полицейского, который обстрелял 13-летнюю школьницуОб этом Telegram-канал LifeShot.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 8 марта. По словам одной из подруг пострадавшей, у них есть записи, на которых он признается, как на протяжении часа бил ее головой об стену и добивал металлической ложкой для обуви.
Как пишет «360» со ссылкой на рассказ девушки, парень служит в российской разведке (она называет его «сотрудником ГРУ») и может избежать наказания. Пострадавшая уже написала заявление в полицию и зафиксировала побои.
«Ситуации похожие были, в Новый год, например, девочки были свидетелями. Он ударил меня в живот и кулаком в челюсть. То, что было 8 марта, - это было избиение. Он ударил меня головой об стену несколько раз, так, что у меня кровоизлияние началось. Бил меня ногами по лицу, в живот, бил железной ложкой», - рассказала она.
По словам Юлии, причиной стала ее ревность.
«Причина была на почве ревности моей. Я залезла в его телефон, он это не любит. Так как он был в состоянии алкогольного опьянения, то не стал сдерживаться и вот так меня отлупил. Я увидела в его телефоне то, что не должна была увидеть», - вспомнила пострадавшая.
В результате у Юлии сломан нос, закрытая черепно-мозговая травма, а также многочисленные ссадины и синяки.
Вас также могут заинтересовать новости
- Нужны были деньги на дозу: россиянин убил свою девушку в её день рождения
- 25-летняя питерская модель напилась и проломила череп своей бабушке (фото)
- В России бродячий музыкант избил слушателя за просьбу не фальшивить
- В России студентка подожгла колледж из-за сложных отношений с преподавателем
- 14-летняя россиянка забеременела от отчима – мать узнала и умерла от инсульта
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram