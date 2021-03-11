Пострадавшая называет своего парня "сотрудником ГРУ" и боится, что он избежит наказания.

Пьяный москвич до потери сознания избил свою девушку Юлию Толмачеву за то, то она посмотрела в его телефон.

Читайте такжеВ Москве суд решил не сажать в тюрьму экс-полицейского, который обстрелял 13-летнюю школьницуОб этом Telegram-канал LifeShot.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 8 марта. По словам одной из подруг пострадавшей, у них есть записи, на которых он признается, как на протяжении часа бил ее головой об стену и добивал металлической ложкой для обуви.

Как пишет «360» со ссылкой на рассказ девушки, парень служит в российской разведке (она называет его «сотрудником ГРУ») и может избежать наказания. Пострадавшая уже написала заявление в полицию и зафиксировала побои.

«Ситуации похожие были, в Новый год, например, девочки были свидетелями. Он ударил меня в живот и кулаком в челюсть. То, что было 8 марта, - это было избиение. Он ударил меня головой об стену несколько раз, так, что у меня кровоизлияние началось. Бил меня ногами по лицу, в живот, бил железной ложкой», - рассказала она.

По словам Юлии, причиной стала ее ревность.

«Причина была на почве ревности моей. Я залезла в его телефон, он это не любит. Так как он был в состоянии алкогольного опьянения, то не стал сдерживаться и вот так меня отлупил. Я увидела в его телефоне то, что не должна была увидеть», - вспомнила пострадавшая.

В результате у Юлии сломан нос, закрытая черепно-мозговая травма, а также многочисленные ссадины и синяки.

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Автор: Катерина Шварц