В Щелково слышали работу ПВО.

В ночь на понедельник, 12 августа, российский военный аэродром в Подмосковье атаковали беспилотные летательные аппараты.

Российские Telegram-каналы сообщают, что противовоздушная оборона отбивала атаку украинских дронов в Московской области. Жители города Щелково рассказали, что в городе звучала воздушная тревога.

Целью БПЛА мог быть военный аэродром "Чкаловский", который находится в 31 км к северо-востоку от Москвы. По данным одного из каналов, беспилотники уничтожили в районе авиабазы.

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Удары по российским аэродромам

Как сообщал УНИАН, ранее мощные взрывы звучали в районе военного аэродрома в Липецкой области. Из-за возникшего пожара местным властям пришлось эвакуировать жителей четырех населенных пунктов.

Вскоре в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили нанесение удара по военному аэродрому "Липецк", где базируются российские самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31.

Военные сообщили, что в ходе атаки удалось поразить склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов в районе аэропорта. Вскоре журналисты опубликовали спутниковые снимки, на которых видны последствия ночной атаки.

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