Сам мужчина шел на дело с дверной ручкой.

В российском городе Канске 33-летняя продавщица круглосуточного магазина отбилась от грабителя стопкой полиэтиленовых пакетов.

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В третьем часу ночи мужчина под видом покупателя зашел в помещение торгового павильона и проследовал за работницей за прилавок. Он замахнулся на женщину небольшим металлическим предметом и потребовал передать ему деньги. Однако продавщица не растерялась.

"Схватив сложенные в стопку полиэтиленовые пакеты, она стала отмахиваться ими от нападавшего мужчины. Нарушитель не ожидал такого отпора: увидев, что она нажала тревожную кнопку, поспешно скрылся без наживы", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Им оказался местный житель 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, а в последнем случае - за преступление против жизни и здоровья.

Как выяснилось, на дело грабитель пошел с обычной металлической дверной ручкой, которую потом выбросил.

В отношении налетчика возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу.

Ранее УНИАН писал о женщине из Уэльса, которая за 40 лет собрала 10 тысяч пакетов. Некоторые из них стоят сотни фунтов.

А в России продавщица секс-шопа избила грабителя резиновым дилдо.

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