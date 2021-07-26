Неизвестный был намерен отобрать кассу, но девушка не растерялась.

В российском Новокузнецке продавщица магазина интимных товаров отбилась от грабителя с помощью крупного резинового фаллоимитатора.

Видео с камеры наблюдения магазина опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Отмечается, что девушка задержалась после смены и занималась бумажной работой, когда в помещение вошел неизвестный. Он был намерен отобрать кассу, но продавщица не растерялась и дала отпор.

В этом ей помог подвернувшийся под руку товар – резиновый фаллоимитатор. С его помощью девушка нанесла преступнику несколько ударов и погнала до дверей.

Ранее в России во время крестного хода пьяные люди избили полицейского. Для своего нападения они использовали палку для хоругви.

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Двое мужчин держали правоохранителя за руки и одежду, а женщина в это время била его импровизированным орудием.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о применении силы в отношении представителя власти. О состоянии полицейского и том, какие травмы он получил из-за нападения пьяных участников крестного хода, не сообщается.

Автор: Дмитрий Захаров