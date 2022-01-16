В коллекции встречаются брендированные пакеты магазинов, которые уже закрылись, а также другие особенные экземпляры со всего мира.

55-летняя жительница Уэльса Анджела Кларк более 40 лет собирает пластиковые пакеты, и в ее коллекции уже 10000 экземпляров со всего мира.

Об этом пишет WalesOnline.

Все началось в 1976 году, когда семья 11-летней Анджелы, как и многие жители страны, готовилась к празднованию Серебряного юбилея королевы. Девочке пришлись по вкусу пакеты с изображениями флага и королевы, которые активно продавали перед торжеством. Мама посоветовала Анджеле купить их, чтобы, особо не тратясь, украсить дома окна.

Кроме того, отец привез девочке черный пакет с подарком из своих путешествий по Джерси, и Кларк так понравилась сама упаковка, что она повесила ее в своей комнате в качестве плаката.

По словам женщины, она начала собирать пакеты по двум причинам: во-первых, это было дешевое хобби, а во-вторых, "экспонаты" для коллекции было несложно доставать.

"Довольно часто я вешала их в своей спальне, и на них были красивые узоры, а на некоторых даже были изображены поп-звезды того времени, такие как Дэвид Соул. Я говорю людям, что они были современным искусством того времени", - отмечает Анджела.

Через год после начала коллекционирования у Кларк уже было 200 пакетов, а после участия в детском шоу на BBC, узнав о ее необычном хобби, девочке стали присылать пакеты со всего мира.

Сейчас коллекция разрослась до 10000. Некоторые брендированные пакеты куплены в магазинах, которые уже закрылись. Многие редкие или винтажные могут стоить несколько сотен фунтов, однако Анджела говорит, что никогда не расстанется со своей коллекцией. Женщина содержит ее в специально построенном хранилище на фабрике мужа.

"По словам моего супруга, я не должна больше ничего брать, но я просто не могу устоять. Если я увижу что-то необычное, я добавлю это в коллекцию. Раньше я брала все подряд, но теперь собираю только необычные или особенные", - рассказала женщина.

Самый старый экспонат датируется 1954 годом: это пакет в розово-белую полоску, в котором хранится свадебная вуаль матери Анджелы.

Читайте такжеКот-клептоман несколько лет терроризирует пригород в Новой ЗеландииНапомним, в Украине с 1 января 2022 года действует запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и ресторанного хозяйства.

За незаконное распространение грозит штраф от 8,5 до 17 тысяч гривень, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень.

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