По его словам, их используют как пушечное мясо.

Российская захватническая армия использует заключенных для выявления огневых позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

По его словам, такие солдаты очень быстро погибают на поле боя.

"Дело в том, что используют свежемобилизованных - неважно откуда, с оккупированной территории или из тюрем, - их используют как пушечное мясо. Их постоянно бросают вперед на линию огня, и они просто как расходный материал сразу погибают", - объснил Гайдай.

Он отметил, что российские заключенные не проходят перед этим специальную подготовку, а также не получают нормальную экипировку.

"Их просто бросают для того, чтобы выяснить, где наши огневые позиции, которые потом российская армия пытается обстреливать из артиллерии", - подчеркнул глава Луганской областной военной администрации.

Ранее российские журналисты выяснили, что владелец ЧВК "Лига" (ранее "Вагнера") Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", лично вербует заключенных из российских колоний на войну в Украине.

Напомним, в британской разведке считают, что наемники из "Вагнера" не смогли помочь России изменить ход войны.

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