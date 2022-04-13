Как отметил президент, их пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ и всячески препятствуют попыткам возвращения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска уже вывезли из Украины более 500 тыс. украинских граждан.

Об этом глава государства сказал во время обращения к парламенту Эстонии, которое транслировалось на украинских телеканалах.

"На сегодня уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте себе, сколько это. Это, если бы оккупанты, извините, поставили себе цель вывезти весь Таллин. Целый город", – заявил Зеленский.

Он отметил, что депортированных украинцев лишают документов и у них все забирают, в том числе телефоны.

"Их пытаются перевезти в отдаленные регионы Российской Федерации. Всячески препятствуют попыткам возвращения в Украину. Детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи. В украинских городах, которые стали жертвами российских ударов, убиты уже десятки тысяч людей. Против жилых районов и гражданской инфраструктуры российская армия применяет все виды артиллерии, все виды ракет, авиабомб, в частности, фосфорные бомбы", – сказал Зеленский.