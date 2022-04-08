Вывезенных украинцев направляют в РФ и Беларусь.

На сегодня российскими оккупантами с территории Украины насильно вывезено более 45 тысяч человек.

Об этом сообщила советник-уполномоченный президента по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина во время брифинга.

По ее словам, "с начала депортации" вывезено уже более 45 тысяч человек.

"Их вывозят ежедневно, людей собирают в момент, когда они приходят на пункты выдачи гуманитарной помощи либо, когда они пытаются пешком выйти из города. Их также собирают по укрытиям, где они прячутся от обстрелов. Всех их вывозят в фильтрационные центры на временно оккупированную территорию Донецкой области, и уже оттуда они переправляют их в различные районы России", - рассказала Ломакина.

По ее словам, сегодня людей насильно вывозят из Донецкой, Харьковской, Запорожской, а ранее и из Киевской, областей.

"У нас также есть сообщения, что людей не только везут в Россию, но и размещают на территории Республики Беларусь", - добавила она.

Ломакина рассказала, что сейчас эти люди пытаются либо вернуться в Украину, либо добраться до стран, соседних с Украиной. Она напомнила, что родные и близкие насильно вывезенных из Украины людей могут обратиться за консультацией на горячую линию 1648 или +380442878165 (для тех, кто звонит из-за пределов Украины).

Как сообщалось, 18 февраля главари "ЛДНР" под предлогом якобы обострение ситуации безопасности со стороны Вооруженных сил Украины объявили о так называемой эвакуации местного населения, в первую очередь женщин и детей, в Россию. Для этого организовали их вывоз автобусами.

После начала полномасштабного вторжения также фиксировали инциденты, когда российские оккупанты препятствовали эвакуации граждан с захваченных территорий и мест, где продолжаются бои, в Украину. Зато их принудительно перевозили в "ЛДНР", Крым и Россию.

Советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что украинских детей, которые вывезены на территорию так называемых "ДНР", "ЛНР" и в Россию, планируют раздавать российским семьям. Власти РФ уже работают над упрощением процесса усыновления.

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