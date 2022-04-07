Российские власти готовят изменения в законодательство, которые позволят россиянам усыновлять украинских детей по упрощенной процедуре.

Украинских детей, которые вывезены на территорию так называемых "ДНР", "ЛНР" и в Россию, планируют раздавать российским семьям.

Об этом заявила в комментарии СМИ советник-уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

"Ко мне поступают многочисленные сигналы относительно того, что российские власти готовят изменения в законодательство, которые позволят россиянам усыновлять украинских детей по упрощенной процедуре. Детей, которые вывезены на территорию "ДНР", "ЛНР" и РФ, хотят раздавать российским семьям. Об этом пишут российские СМИ", - сказала она.

Она процитировала пост об "усыновлении сирот с Донбасса российскими семьями": "Нам предстоит внести целый ряд поправок и в российские законы, и в законодательство народных республик. Над этим будут работать сенаторы, депутаты Госдумы. До 13 апреля сформируем "дорожную карту"... Сейчас пока действует временная схема, с оформлением временного опекунства. Пока ехал сегодня в Донецк из Луганска, позвонили четверо моих знакомых, готовых взять к себе ребенка с Донбасса".

Герасимчук отметила, что такое усыновление - это нарушение прав ребенка. В частности, это нарушает нормы Конвенции ООН о правах ребенка.

Герасимчук отметила, что принудительная депортация гражданского населения (в данном случае детей никто не спрашивал о желании переселения) запрещена Женевской Конвенцией от 1949 года.

Она напомнила, что в соответствии с требованиями ст.283 Семейного кодекса Украины, усыновление иностранными гражданами детей-граждан Украины должно происходить с согласия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей.

"В Украине таким органом является национальная социальная сервисная служба Украины. Усыновление иностранцами без согласования с официальными органами Украины является незаконным. В 2014 году Россией уже реализовывался проект "Поезд надежды" - из Москвы в разные регионы России отправлялся специальный поезд с желающими усыновить ребенка. В том же 2014 году такой поезд приезжал в оккупированные Россией Севастополь и Симферополь. Я, совместно с омбудсменом Людмилой Денисовой и офисом Генерального прокурора Ирины Венедиктовой объединяем усилия для предотвращения этого противоправного преступления", - подчеркнула Герасимчук.

Как сообщалось, 18 февраля главари "ЛДНР" под предлогом якобы обострение ситуации безопасности со стороны Вооруженных сил Украины объявили о так называемой эвакуации местного населения, в первую очередь женщин и детей, в Россию. Для этого организовали их вывоз автобусами.

После начала полномасштабного вторжения фиксировали инциденты, когда российские оккупанты препятствовали эвакуации граждан с захваченных территорий и мест, где продолжаются бои, в Украину. Зато их принудительно перевозили в "ЛДНР", Крым и Россию.

Извещалось, что жители Рубежного на Луганщине, которых принудительно вывезли на территорию временно оккупированного Луганска, устроили митинг. Они вывесили украинский флаг и потребовали, чтобы их вернули обратно.

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