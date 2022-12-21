Российский депутат заявил, что на войне "много труда, с которым могут справиться только женщины".

В Свердловской области РФ депутат Вячеслав Вегнер предложил отправлять на войну в Украине женщин-заключенных.

По его словам, к нему обратились россиянки, которые находятся в одной из исправительных колоний, пишет "Дождь".

"Сейчас ко мне обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области. Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестер, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим", — заявил депутат.

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По его словам, на войне "много труда, с которым могут справиться только женщины". Якобы их проще обучить первичной обработке ран, чем "мужикам по десять раз объяснить".

"Это и раненых вынести с поля боя, это и первичная обработка ран, перевязка, это работа в госпиталях. Как бы все нос ни морщили, мы понимаем, есть раненые, их количество значительное", - объяснил Вегнер.

Отмечается, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин поддержал предложение депутата.

"Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю дожмем", — заявил бизнесмен.

Российские заключенные в войне против Украины

На фоне больших потерь среди российских военных, в РФ активно вербуют заключенных для участия в войне против Украины.

Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях. Потенциальным боевикам он обещает денежное вознаграждение и помилование.

По данным российского издания "Медиазона", на фоне отправки заключенных на войну число людей в российских колониях за два первых месяца осени текущего года сократилось на 23 тысячи.

"Армия каторжников становится армией самоубийц. И как только у них закончатся заключенные, организаторы этой бойни окажутся в опустошенных ими камерах", – прокомментировали ситуацию в Минобороны Украины.

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