Кроме того, захватчики проводят принудительную мобилизацию во временно оккупированной Горловке.

Российские оккупанты продолжают вербовать "новобранцев" среди заключенных и людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

"Российская армия ежедневно несет существенные потери в живой силе и пытается их компенсировать разными способами. Военное руководство продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности в колониях Тульской области", - говорится в сводке.

Видео дня

Так, вербовщики обещают осужденным в снятии судимости в обмен на службу сроком 3 месяца, а для рецидивистов или приговоренных за особо тяжкие преступления срок службы составит 6 месяцев.

"Однако никакие контракты с желающими не подписываются", - уточнили в Генштабе.

Также продолжается набор "резервистов" в состав 3-го армейского корпуса.

По данным Генштаба, среди уже набранного личного состава большое количество людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

"Также о проблемах с комплектованием подразделений личным составом свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в городе Горловка. Местные военкоматы" получили задание вместе с "милицией"... набрать 6 тысяч человек. В городе продолжается розыск и задержание мужчин, что в свою очередь вызывает массовое недовольство местных жителей", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, из-за значительных потерь в живой силе, российские захватчики планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно захваченных территориях. Мужчинам запрещено покидать населенные пункты.

По состоянию на 13 сентября украинские войска ликвидировали уже 53300 российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: